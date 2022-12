O portuguesismo

DOHA – Ouve um tempo em que era hábito os jornalistas portugueses que acompanhavam acontecimentos como um Mundial andarem em grupo. Éramos muito menos do que agora – já quase não há cá gente da minha geração – conhecíamo-nos bem, geralmente jantávamos juntos depois de enviarmos o trabalho para as redações. Sou um curioso da comida. Comi tudo o que é típico de toda a parte, desde Cobra à Pequim aos porquinhos-da Índia de Cuzco, passando por cão na Coreia e por uns nacos de bossa de camelo aqui no Qatar. Calhava os meus companheiros serem um bocado biqueiros, como dizia a minha avó Manuela, franzirem o nariz a essas bizantinices, o que me levou a dispensar os comensais. Nunca percebi aquela estúrdia realidade de se estar no Japão, por exemplo, e desesperar por um prato de bacalhau logo ao segundo dia. Dava por mim a matutar: “Bacalhau? Essa agora! Então esta gente lá em Portugal come bacalhau duas vezes por ano, uma delas na consoada, e chega aqui a salivar por bacalhau???” O português é mesmo assim, vive empalhado na sua portuguesice. Se estiver no sopé dos Himalaias, mete uma mão em pala acima dos olhos, observa por um instante os picos que atingem mais de oito mil metros de altitude e solta, encolhendo os ombros. “É como a nossa Serra da Estrela mas em maior”.

Não existe nada em lado algum que não tenha a sua versão lusitana. O Lago Vitória é uma espécie de lagoa de Santo André, Sidi Bu Saïd repete-se pelo Algarve aos pontapés, as pirâmides do Egipto, tem graça!, fazem lembrar as salinas de Aveiro, um Wienner Schnitzel é um bife panado armado ao fino e um Gulash é uma jardineira para pior. Depois há o hábito bem típico de apequenar: “Gostaste da Acrópole?” E o turista: “Eh pá! Aquilo está tudo estragado! Não sabem cuidar do material!” Sejamos justos: para compensar invejam aquilo a que chamam de parque automóvel. Ah. E o inevitável binómio qualidade/preço. Nisso a malta lá de fora dá-nos um baile. Quanto ao resto – “Olhem, só lá fui porque a patroa fez questão. E senti falta da minha Super-Bock e dos tremoços. Aqui é que se está bem”.