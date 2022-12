72 horas na Madeira

A semana que passou regressei à Madeira, para onde, aliás, “peregrino” regularmente. Não é segredo para ninguém que sou apaixonado pela ilha. Mais uma visita cheia de cultura, gastronomia, passeio e umas ponchas para animar. A ilha tem essa particularidade, com os túneis podemos facilmente circular num curto espaço de tempo, aproveitando as múltiplas ofertas que nos apresenta. Sem que possa fazer um roteiro completo, deixo no entanto algumas sugestões que por certo não irão desiludir. Ver o sol nascer na Bica da Cana, se possível assistir a um dos três concertos do ciclo anual do projeto EcoMusicalis é obrigatório como o é também a levada do Caldeirão Verde, uma viagem pela natureza que deixa qualquer um estarrecido. Gosto de levar as pessoas que viajam comigo a dar um mergulho na piscina natural do Seixal e na Fajã dos Padres e por falar em mergulhos e passeios, a Praia dos Anjos tem um espírito especial sobretudo se puderem ficar a desfrutar do final de tarde no apoio de praia Zion onde a festa é garantida e o ambiente bem internacional.

Nas gastronomia podia referir vários restaurantes mas deixo aqueles a que recorro frequentemente e conseguem manter a mesma qualidade da primeira vez. No Funchal, o meu restaurante preferido é o Lá ao Fundo na zona velha. Embora não seja um restaurante típico madeirense e o chef seja moçambicano, saborear uma refeição naquela requintada esplanada ao ar livre enche-me as medidas como me enche também o Bobó de Camarão e os Filetes de Espada com migas de milho finalizando com um Vinho Madeira sugerido pelo proprietário. Na Doca do Cavacas, onde pode também aceder ao mar para nadar um pouco, os peixes são quem mais ordena. Gosto especialmente do Bodião frito ou do Peixe Carneiro, já que são peixes que habitualmente não como, mas a feijoada de marisco também é excelente. Ainda na capital o Casal da Penha. As melhores lapas que já comi foram lá e as melhores espetadas também mas quase tudo o que vem na ementa é recomendável, sobretudo quando consigo mesa no terraço de cima. Fora do Funchal o Abrigo do Pastor, uma casa tipicamente de caça na Camacha, tábua de enchidos grelhados, Coelho estufado ou o Leitão assado no forno e o Porco Preto ao som de uma lareira que nos transporta para aquelas casas antigas na serra. O arroz de lapas no Seixal é também marco de passagem obrigatória.

A indispensável poncha bebe-se um pouco por todo o lado mas eu tenho os meus sítios de eleição. Gosto especialmente da Taberna da Poncha na Serra d´Água onde a fazem à minha frente acompanhada de uns amendoins. A Pharmácia do Bento uma antiga mercearia do Funchal é também para mim um dos locais obrigatórios, seja ao balcão ou num banquinho de madeira nas traseiras. Numa versão mais moderna a Barreirinha onde às ponchas se juntam petiscos de qualidade e se ouve bom som. Por falar em música (e boa), se quiser beber um copo depois de jantar, o Mini Eco no Funchal mantém-se fiável e sempre bem frequentado por “gente” da minha idade. Por fim para dormir recomendo dois espaços, um mais óbvio, outro menos. Começo pela Estalagem da Ponta do Sol, o sítio mais completo que encontrei. Projeto idílico, numa montanha com vista para o mar, boas áreas, programação cultural de excelência com ecléticos concertos no jardim ou as “Purple Fridays”, festas co-organizadas com os nómadas digitais e que nos dão música a horas decentes, onde nos podemos divertir sem ter que ir dormir de manhã. Desde o passadiço às varandas em cima do mar tudo é de cortar a respiração, ótimo para um retiro, usufruir do SPA ou dar um passeio pela bonita vila da Ponta do Sol e dar um mergulho no mar. No inverno a Quinta de Santo António no Santo da Serra, excelentes duplex com lareira e lenha sempre à mão, são uma opção altamente recomendável. Ah esqueci-me dos melhores hambúrgueres que comi, no Castelo dos Hamburguers. Sugestões que dão para muitas 72 horas mas que são razões mais do que suficientes para de quando em vez fazermos uma visita à nossa ilha mágica.