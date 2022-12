Foi uma "noite muito difícil" e as mudanças climáticas "estão para ficar", disse Moedas

O presidente da câmara de Lisboa, Carlos Moedas, fez esta quinta-feira de manhã um balanço das consequências do mau tempo que afetou seriamente várias zonas da capital.

"Foi uma noite muito difícil", disse o responsável. "Felizmente não há feridos graves no município de Lisboa, há muitos danos materiais", afirmou.

"Tivemos mais de 300 ocorrências em Lisboa. Basicamente, choveu, entre as 17h00 e as 1h00, 87 milímetros de água, algo que não se via desde 2014", disse o autarca, recordando que nos últimos três meses a capital contabilizou três eventos desta natureza – com o maior deles ter sido o da noite de quarta-feira.

Moedas frisou que “as mudanças climáticas existem” e que “estão para ficar”, tendo por isso destacado a importância das obras "estruturais" dos túneis de drenagem em Lisboa, que irão ser alvo de obras em março do próximo ano.

“Por coincidência” continuou o presidente da Câmara de Lisboa, foi aprovado na Assembleia Municipal o orçamento que "dá a capacidade de começar já em março" as obras dos túneis de drenagem de Lisboa": são "dois tuneis, um que irá desde Campolide até Santa Apolónia e outro entre Chelas e Beato, que vai permitir escoar toda esta água em caso de de chuva, com reservatório de 17 mil metros cúbicos, que vai permitir estarmos preparados no futuro, que estas situações não acontecem na nossa cidade".

Carlos Moedas referiu que foram resgatadas "mais de 14 pessoas que estavam em situação muito difícil" e deixou uma nota: todas as pessoas que tiveram que deixar as suas viaturas têm de contactar “imediatamente" a polícia municipal caso não encontrem os seus veículos no lugar onde deixaram, visto que “a polícia municipal teve de rebocar esses automóveis".

"Conseguimos durante esta noite ter a capacidade de não ter aqui qualquer dano da vida humano", notou o autarca, apontando que os trabalhados ainda estão a decorrer nos locais mais "complicados".

Um desses locais é precisamente o túnel do Campo grande, que ficou inundado, estando a ser retirado água dentro dele. "Penso que no Campo Pequeno o túnel estará aberto dentro da próxima hora. Penso que nas próximas horas a cidade voltará à normalidade", disse Moedas.

