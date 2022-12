Evacuados cinemas do El Corte Inglés devido a inundação

Os cinemas do centro comercial El Corte Inglés, na Avenida António Augusto Aguiar, em Lisboa, foram na noite desta quarta-feira evacuados devido a uma inundação.

Também a garagem do estabelecimento está a sofrer com as chuvas, como se pode ver no vídeo enviado ao Nascer do Sol.

O trânsito na radial de Benfica e o IC19 está também, segundo o Nascer do Sol sabe, com complicações, sendo que, de acordo com o site da Proteção Civil, há em Lisboa 67 ocorrências, a maioria relacionadas com inundações.