Identificado autor das cartas à embaixada da Ucrânia em Lisboa

A Polícia Judiciária (PJ) conseguiu identificar o autor das duas cartas suspeitas enviadas à embaixada da Ucrânia em Lisboa, tal como aconteceu noutras embaixadas ucranianas e entidades estatais, especialmente em Espanha.

De acordo com a notícia avançada esta quarta-feira pela CNN Portugal e pela TVI, as análises aos envelopes e ao conteúdo das cartas - levadas a cabo pelo Instituto Doutor Ricardo Jorge e pelo Laboratório de Polícia Científica - detetaram vestígios de sangue e de olhos de animais, algo que fazia parte da "assinatura" dos pacotes entregues noutras embaixadas e consulados ucranianos em países europeus.

Segundo a Unidade de Contraterrorismo da PJ o autor das cartas identificou-se como Tesla, a empresa norte-americana detida pelo bilionário Elon Musk. O objetivo, seria denegrir a imagem da empresa de carros elétricos.

Recorde-se que, na semana passada, vários locais em Espanha receberam pacotes com engenhos explosivos e pirotécnicos, tendo o primeiro sido a embaixada ucraniana em Madrid. Esse acontecimento deixou um funcionário da embaixada ferido. Outra das embalagens foi endereçada ao primeiro-ministro espanhol, Pedro Sánchez.

Já em Lisboa, chegaram à embaixada da Ucrânia envelopes com um "cheiro específico" e, apesar dos receios de que os pacotes poderiam conter material pirotécnico, os mecanismos implementados pelas autoridades e pelo governo ucraniano, após as cartas da semana anterior, permitiram detetar a ausência de ameaças no correio.

A PJ estará a coordenar a investigação ao envio destas cartas com outras autoridades judiciárias internacionais.