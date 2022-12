Lisboa. Detido no aeroporto com arma proibida

Um homem de 25 anos foi na terça-feira detido pela Polícia de Segurança Pública (PSP) no Aeroporto Humberto Delgado, em Lisboa, por ser suspeito de um crime de posse de arma proibida.

De acordo com um comunicado esta quarta-feira divulgado pela autoridade, "o suspeito, passageiro de um voo, foi abordado pelos polícias depois de, no rastreio de bagagem de cabine, se perceber poder existir um objeto proibido".

Na sequência da abordagem, foi apreendidada uma soqueira.

O homem declarou ser o proprietário da arma, motivo que determinou a sua detenção, tendo este ficado com a medida de coação de termo de identidade e residência.

"Confrontado com a possibilidade da suspensão provisória do processo, mediante o pagamento de uma unidade de conta no valor de 102 euros, o suspeito concordou efetuar o pagamento do respectivo montante, a qual por sua opção vai reverter a favor da Instituição Ajuda de Berço”, conclui a nota.