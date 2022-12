Tratolixo. Trabalhadores em greve na sexta-feira e sábado

Os trabalhadores da Tratolixo, empresa responsável pelo tratamento de resíduos Sólidos dos concelhos de Sintra, Oeiras, Cascais e Mafra, decidiram em plenário realizar uma greve de 48 horas nos dias 9 e 10 de dezembro, esta sexta-feira e sábado.

Em comunicado, o Sindicato Nacional dos Trabalhadores da Administração Local e Regional explica que, em causa está a “ausência de respostas objetivas do Conselho de Administração às reivindicações dos trabalhadores, que continua a arrastar as negociações de um Acordo de Empresa (AE) com o STAL há mais de 3 anos”.

E acrescenta que os trabalhadores da empresa “exigem mais respeito às suas reivindicações, tais como um aumento real do salário em 2023, um AE assinado que valorize as suas carreiras, que preveja 35 horas semanais de trabalho para todos, a criação de um suplemento de insalubridade, penosidade e risco e atualize os restantes”.

Está ainda marcada uma concentração de trabalhadores à porta da empresa, em São Domingos de Rana, marcada para as 9h.

Isabel Camarinha, secretária-geral da CGTP-IN, estará na concentração de trabalhadores.