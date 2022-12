EDP. Portugal tem sido “exemplo” nos preços para as famílias

Para o CEO da EDP, a elevada penetração de energias renováveis tem permitido a Portugal ser “um exemplo” de estabilidade de preços para clientes domésticos apesar do contexto internacional volátil. “Por exemplo, em Singapura estavam a contar-me que os preços da energia subiram 300%, vemos os preços do gás a subirem e a multiplicarem por 10 vezes”, disse Miguel Stilwell de Andrade, durante uma visita a um parque solar flutuante em Singapura.

O responsável disse ainda que a empresa tem “procurado ter sempre os melhores preços possíveis “e garante que “face ao enquadramento que estamos a viver de crise energética Portugal tem sido um bom exemplo, um exemplo, apesar de tudo, de muita estabilidade do preço de energia para os clientes domésticos”.

Stilwell de Andrade revelou também que essa estabilidade resulta da estrutura do mercado de eletricidade em Portugal. “Temos uma penetração muito grande de renováveis, isso é uma forma de assegurarmos estabilidade de preços, porque no fundo os preços das renováveis é independente dos preços dos combustíveis fósseis, ou seja o preço do gás e do petróleo e do carvão pode subir e descer e os preços dos renováveis tem se mantido fixos e isso é um seguro que agora está a dar um descanso aos portugueses, no fundo está nos a isolar deste crescimento grande, muito expressivo que temos visto nos combustíveis fósseis”, acrescentou.

O presidente da elétrica garantiu também A EDP está “confortável” em termos de financiamento para enfrentar um período de taxas de juro mais altas, mas precisa de continuar a ser prudente para manter um balanço sólido.