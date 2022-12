Covid-19. Ministro da Economia chamado ao Parlamento

A comissão parlamentar de Economia, Obras Públicas, Planeamento e Habitação aprovou, por unanimidade, o requerimento do grupo parlamentar do PS para audição do ministro da Economia sobre impactos económicos e sociais da covid-19.

Este pedido surge depois de o Tribunal de Contas ter garantido que “não foram determinadas com rigor as necessidades decorrentes do impacto adverso da pandemia (só para uma medida foi reportada a situação inicial, através do resultado obtido em 2019), tendo a redução de 7,6% do PIB, em termos reais, em 2020, sido mais acentuada do que na média dos países da área do euro (6,6%) e mais expressiva do que a prevista no Orçamento suplementar (6,9%) em junho de 2020, apesar de só ter sido gasto com as medidas de reação à pandemia menos de 10% (98 milhões) da despesa orçamental do programa orçamental da economia (1006 milhões)".

E afirmou que a estrutura existente “não se revelou adequada para monitorizar e controlar eficazmente (de forma ativa e tempestiva) as medidas, identificando e quantificando a situação inicial (anterior à pandemia), o impacto adverso da pandemia, a reação a esse impacto adverso e a recuperação desse impacto, através da correspondência, para cada medida tomada, entre objetivo pretendido (expresso pela meta a atingir) e resultado obtido”.