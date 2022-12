Abertas candidaturas ao programa de bolsas da Huawei para apoiar 50 estudantes com 500 mil euros

A Huawei Portugal anunciou uma segunda edição do seu programa de bolsas de estudo para estudantes universitários portugueses, de novo em parceria com o .PT. Comprometendo-se a apoiar mais 50 alunos.

A tecnológica dá continuidade ao programa, criado em 2021, no âmbito do qual apoiou 50 estudantes de Licenciatura, Mestrado e Doutoramento com um valor total de 250.000 euros. Nesta edição o valor foi aumentado para 500.000 euros, para investir em apoios financeiros diretos a estudantes portugueses.

O programa é dirigido a estudantes de Engenharia, Tecnologia, mas, este ano, foi também alargado à área das Energias Renováveis, em linha com o desenvolvimento desta área de negócio em Portugal.

“As 50 histórias de quem já é apoiado por nós, inspiraram-nos profundamente e reforçam o sentido de propósito do que fazemos. Sentimo-nos priviligeados por contribuir para o futuro do País de uma forma tão relevante e efectiva”, adianta a Huawei Portugal.

“Os bons exemplos e os bons programas devem sempre ser repetidos. Por isso lançamos, com grande entusiasmo, a segunda edição deste programa de bolsas, fortalecendo esta aposta nos nossos e nas nossas jovens e nas suas qualificações”, afirmou

Luísa Ribeiro Lopes, Presidente do .PT e Coordenadora Geral do INCoDe.2030)

A segunda edição do programa de bolsas universitárias da Huawei é desenvolvida em parceria com o .PT e conta com o apoio do INCoDe.2030, Portugal Digital e da Comissão para a Cidadania e a Igualdade de Género, uma vez que mantém o princípio de discriminação positiva, atribuindo metade das bolsas a mulheres.

Para a tecnológica, “é fundamental continuar a atrair talento feminino para a área das Tecnologias de Informação e Comunicação (TIC)”. “Na Huawei acreditamos que, na era digital, as mulheres são pilares da indústria tecnológica. Empoderar as mulheres e aumentar a sua visibilidade abrirá um mundo de novas possibilidades e trará novos avanços ao mundo”.

Na primeira edição (2021/2022) o programa de bolsas da Huawei Portugal contou com cerca de 3.000 candidaturas, provenientes de todo o País. A shortlist de candidatos foi posteriormente avaliada por um júri independente.

O programa destina-se a jovens até aos 30 anos, ou até aos 35 anos no caso de alunos de Doutoramento, que frequentam o ensino superior e, simultaneamente, apresentem um percurso académico e pessoal de excelência, tendo como objetivo distinguir o seu mérito e proporcionar-lhes as condições para o seu melhor desempenho.

Os estudantes interessados em integrar o Programa de Bolsas da Huawei podem candidatar-se até dia 29 de janeiro, no site oficial da iniciativa, onde estão todas as informações: programadebolsashuawei.pt.