Descubra quais foram as palavras mais pesquisadas pelos portugueses em 2022

Com 2022 a chegar ao fim, está na altura de sabermos quais foram as palavras mais procuradas pelos portugueses este ano no motor de busca da Google.

O governo anunciou apoios financeiros e os portugueses não tardaram em tentar saber em que consistia o ivaucher e o AutoVoucher, em ano de aumento exponencial da inflação, tudo que é desconto chama à atenção. Como a vida não é só trabalhar e pagar contas, milhares procuraram pelos quatro concertos que a banda Coldplay vai dar em Portugal no próximo ano, para esquecer os tempos difíceis que se vivem, mas mesmo com o regresso “à normalidade”, o conflito entre a Ucrânia e a Rússia acabou por marcar o ano de 2022, assim como Putin, a figura internacional mais pesquisada em Portugal.

O Entretenimento ocupa uma boa fatia nas pesquisas nacionais, com o programa Big Brother Famosos a ser o mais popular nas pesquisas, o que também fez com que o TOP 10 fosse, na sua maioria, composto por concorrentes do programa, liderado por Bruno de Carvalho.

Casos de justiça também fizeram parte das pesquisas, com destaque para Marco Orelhas.

A atriz portuguesa, Alba Baptista, que ficou conhecida em todo o mundo pelo seu papel na série “Warrior Nun” e por ter sido apontada como namorada de Chris Evans, o homem considerado mais sexy do mundo pela revista People, também foi umas das figuras mais procuradas na Internet em 2022