Clooney e Roberts. Uma amizade estampada num vestido

A amizade entre George Clooney e Julia Roberts não é segredo para ninguém. Os artistas trabalharam juntos pela primeira vez em 2001, na saga de filmes Ocean’s Eleven e, desde então, colaboraram em seis outros – o mais recente, Bilhetes para o Paraíso, uma comédia romântica que marcou o regresso da atriz americana às grandes telas onde dois pais divorciados viajam para Bali após saberem que a filha planeia casar com alguém que acabou de conhecer. Em conjunto, tentam sabotar o casamento a fim de evitar que a filha caia no mesmo erro que eles cometeram há vinte e cinco anos.

Numa entrevista ao programa de Jimmy Kimmel, onde ambos falaram sobre a sua relação e a estreia do novo filme, Julia Roberts confidenciou que os dois se tornaram amigos de forma “instantânea” e que sentiu automaticamente que a amizade “duraria até ao fim da vida”. E se há formas especiais mas simples de apoiar e homenagear os amigos, a propósito do 45º Annual Kennedy Center Honors 2022, a artista foi “longe” e arranjou uma forma original e ousada de o fazer com Clooney.

UM vestido estampado O artista, juntamente com a cantautora Amy Grant, a cantora Gladys Knight, a compositora Tania León e a banda irlandesa de rock U2 foram condecorados, no domingo, pelas suas contribuições para as artes numa receção na Casa Branca e num espetáculo no Kennedy Center.

A atriz surpreendeu todos os presentes ao chegar ao photocall do evento, em Washington – onde foi apoiar o seu colega –, com um longo vestido preto estampado com padrão formado por fotografias emolduradas do ator e amigo, criado por Jeremy Scott para a Moschino.

Segundo a Harper’s Bazaar, emolduradas em ouro, num desenho escolhido pela atriz, é possível ver imagens de todas as fases da vida do artista americano: desde o seu papel como Douglas Ross na série televisiva Serviço de Urgência, passando pelo retrato que produziu junto com a artista japonesa Yayoi Kusama, para a W Magazine, em 2013, ou ainda, uma fotografia cúmplice com a própria Roberts.

Assim que entrou no evento, a artista cedeu à formalidade e mudou de visual. Para a gala, escolheu uma das opções preferidas e mais vistas do seu guarda-roupa, um look mais sóbrio com um blazer preto e um fato-calça.

Esta não é a primeira vez que a atriz usa um design marcante com o qual homenageia alguém que ama. Em setembro, a estrela de Hollywood, usou um brilhante vestido Alexander McQueen para promover o filme, Bilhetes para o Paraíso. O vestido foi costurado com apontamentos para o seu marido e os seus filhos: foram bordadas as iniciais, os seus nomes e a data do seu aniversário de casamento.

Na receção aos cinco homenageados na Casa Branca, de acordo com a BBC, o Presidente Joe Biden dirigiu-se pessoalmente a cada artista, elogiando os seus talentos individuais e afirmando que cada um deles encarnavam o espírito do país. “Esta noite, celebramos um grupo de artistas verdadeiramente excecional... que encarna o espírito de ‘Nós, o Povo’”, disse Biden.

Aos repórteres, falando sobre as Honras do Kennedy Center, o ator e cineasta com dois Óscares da Academia, admitiu que tornar-se um homenageado do Kennedy Center era “um pouco assustador”: “Cresci numa pequena cidade no Kentucky e assistia à gala na televisão”, disse, acrescentando que “é uma fraternidade excitante para se fazer parte”.

No palco, surgiram Julia Roberts, o pai de Clooney, Nick, e os atores Damon, Don Cheadle e Richard Kind. “O melhor e mais importante trabalho de George ainda está por fazer”, disse o seu pai que alegrou a multidão com histórias da infância do ator, incluindo a época em que o menino de sete anos - com o coração partido pelo assassinato de Martin Luther King – deu ao seu pai todas as suas armas de brinquedo.