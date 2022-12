Pelé continua internado mas apresenta melhorias

O ex-futebolista Pelé, de 82 anos, apresenta uma "melhoria progressiva" do seu estado, após uma infeção pulmonar que o mantém internado desde 29 de novmebro no Hospital Albert Einstein, em São Paulo, no Brasil.

De acordo com o mais recente boletim clínico, o atleta "apresenta uma evolução progressiva no seu estado de saúde, em especial na infeção respiratória" e "continua com sinais vitais estáveis, consciente e sem grandes alterações".

"Edson Arantes do Nascimento foi internado no Hospital Israelita Albert Einstein no dia 29 para uma reavaliação da quimioterapia do tumor de colón, identificado em setembro de 2021", lê-se numa nota partilhada pelo hospital.

O antigo internacional brasileiro deixou na quarta-feira uma mensagem de apoio à sua seleção, que defrontou a Coreia do Sul, tendo ganho por 4-1.

"Em 1958, eu caminhava pelas ruas pensando em cumprir a promessa que fiz ao meu pai. Sei que hoje muitos fizeram promessas parecidas e também vão em busca da sua primeira Copa do Mundo", disse o jogador.