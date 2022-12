Fernando Santos justifica saída de Cr7 do onze inicial “opção estratégica”

O selecionador Nacional, fez breves declarações antes do início do jogo com a Suiça na RTP3, onde garantiu que a ausência de Cristiano Ronaldo no onze inicial, não se deve às palavras proferidas pelo capitão aquando da sua substituição no jogo com a Coreia do Sul, o último da fase de grupos do campeonato do mundo.

“Não está nada ligado (à polémica do jogo com a Coreia do Sul), esse assunto está encerrado. É uma opção estratégica para este jogo, não mais do que isso. Ele é um profissional exemplar e se tiver de ir a jogo, vai ajudar muito Portugal», explicou o selecionador.

«O que pretendo é que a equipa tenha uma desenvoltura grande, mas sempre equilibrada” , disse Fernando Santos.

Cr7 não está no onze inicial que conta com: Diogo Costa, Dalot, Raphael Guerreiro, Pepel, Rúben Dias, William, Otávio, Bruno Fernandes, Bernardo Silva, Gonçalo Ramos e João Félix.