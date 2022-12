Marrocos elimina Espanha nas grandes penalidades

Marrocos venceu a Espanha nos penáltis e garantiu a passagem aos quartos de final do campeonato do mundo.

A seleção espanhola era favorita num jogo que parecia ser “favas contadas”, mas a seleção marroquina surpreendeu a toda poderosa Espanha. O jogo foi disputado até ao fim, mas nos 90 minutos nenhuma das seleções conseguiu chegar ao golo.

O árbitro deu a indicação de prolongamento e nem com mais 30 minutos de jogo as redes balançaram. O placard continuava inalterado e a partida foi decidida nas grandes penalidades, onde a teoricamente mais fraca seleção marroquina, mostrou a sua eficácia e converteu 3 penáltis. Já a seleção espanhola não consegui converter um único penálti, nem com toda a experiência que tem em grandes competições.

Marrocos passa aos quartos de final pela primeira vez e aguarda o adversário para próxima fase que sairá do jogo Portugal-Suiça.