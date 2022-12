Ministério da Saúde dá ordem de saída à direção do Hospital de Santa Maria

O Ministério da Saúde decidiu, esta terça-feira, não reconduzir a direção do Hospital de Santa Maria, em Lisboa.

A decisão foi tomada após terem sido apresentadas várias queixas nos últimos meses, nas quais os diretores de serviço denunciaram a falta de diálogo com o presidente do conselho de administração e o diretor clínico, acusando-os de inaptidão para gerir o maior hospital do país, noticia a SIC.

Já terá sido escolhido um sucessor, também segundo a SIC, a antiga bastonária dos Farmacêuticos, Ana Paula Martins, a pessoa escolhida pelo novo diretor executivo do SNS para liderar a unidade hospitalar.