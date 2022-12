Aeroportos. Passageiros 1,5% abaixo de 2019 no terceiro trimestre

Os aeroportos nacionais movimentaram 18,5 milhões de passageiros no terceiro trimestre deste ano, um crescimento de 79,4% face ao mesmo período de 2021, revelou o Instituto Nacional de Estatística (INE) esta terça-feira. No entanto, comparando com o terceiro trimestre de 2019, antes da pandemia de covid-19, registou-se uma diminuição de 1,5%.

No mesmo trimestre, foram transportados 44,6 milhões de passageiros por comboio e 54,8 milhões por metropolitano (+35,9% e +50,8%, pela mesma ordem, face ao período homólogo de 2021). Face a idêntico período de 2019, registaram-se decréscimos de 3,2% e 15,5%, respetivamente.

Neste período, o aeroporto de Lisboa concentrou 47,1% do movimento total de passageiros (8,7 milhões). Face ao trimestre homólogo de 2019, registou um decréscimo de 5,3%.

O aeroporto do Porto registou o segundo maior volume de passageiros movimentados do país (21,5%), atingindo cerca de 4 milhões, superando em 2% o valor atingido no terceiro trimestre de 2019. Já no aeroporto de Faro, registou-se o movimento de 3,1 milhões de passageiros (16,9% do total), correspondendo a um decréscimo de 9,8% comparando com o terceiro trimestre de 2019.

Diz ainda o gabinete de estatística que o volume de passageiros no aeroporto do Funchal correspondeu a 1,2 milhões de passageiros e superou em 30,3% o valor atingido no terceiro trimestre de 2019 e o movimento de passageiros no aeroporto de Ponta Delgada cresceu 9,6% face ao mesmo período de 2019.

Neste terceiro trimestre, o tráfego aéreo internacional movimentou 14,8 milhões de passageiros, tendo concentrado 80,2% do tráfego total. O peso do movimento internacional ascendeu a 95,4% em Faro, 87,2% em Lisboa e 85,8% no Porto.

O número de aeronaves aterradas e o número de passageiros desembarcados diariamente no 3º trimestre de 2022, comparando com os períodos homólogos de 2019, 2020 e 2021, estão já próximos dos níveis anteriores à pandemia.

Já o transporte de passageiros por via fluvial aumentou 24,7% relativamente ao terceiro trimestre de 2021, atingindo 6 milhões de passageiros e diminuindo 16% face ao terceiro trimestre de 2019.

Relativamente ao transporte de mercadorias: por via aérea verificou-se um crescimento de 16,1% face ao mesmo período de 2021 (+8% comparando com o mesmo período de 2019); na ferrovia, registou-se uma diminuição de 10,7% (-2,1% no trimestre anterior e -1,5% face a idêntico período de 2019); por via marítima, registou-se um acréscimo de 6,0% face ao terceiro trimestre de 2021 (+1,0% no 2ºT 2022 e +7,1% relativamente ao mesmo período de 2019); e, por fim, o transporte rodoviário continuou a decrescer (-3,3% face a 2021 e -6,5% face a 2019), correspondendo a 34,5 milhões de toneladas movimentadas.