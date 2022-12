Kirstie Alley, protagonista de Cheers, morre aos 71 anos

A atriz norte-americana Kirstie Alley, morreu, esta segunda-feira, aos 71 anos, após uma batalha contra o cancro.

A notícia foi confirmada pelos filhos na conta de twitter da atriz, na qual referem que o cancro foi uma "descoberta recente".

Kirstie Alley foi protagonista da icónica série Cheers, aquele bar e de vários filmes como Olha Quem Fala.

Parker Stevenson, ex-marido de Kirstie Alley e também ator, deixou uma homenagem à atriz.

"Querida Kirstie, sou muito grato pelos anos que passamos juntos e pelos nossos dois lindos filhos e netos", escreveu no Instagram. "Vais fazer falta. Com amor, Parker", acrescentou Parker Stevenson, com quem Kirstie Alley teve dois filhos, William True, de 30 anos, e Lillie Parker, de 28.

O ator John Travolta também já recorreu às redes sociais para lamentar a morte de Kirstie Alley e deixar a sua homenagem.

"Foi uma das relações mais especiais que já tive. Amo-te, Kirstie. Sei que nos vamos ver novamente", escreveu o ator, que também partilhou uma imagem dos dois atores, que contracenaram nos filmes de sucesso Olha Quem Fala.