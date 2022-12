Croácia vence Japão nos penáltis e está nos quartos de final

Acabou o sonho Japonês, a Croácia venceu e eliminou o Japão nos penáltis.

O primeiro golo do jogo foi do Japão ao minuto 43’, mas a Croácia reagiu e marcou ao minuto 55’. As duas seleções deram tudo e tentaram chegar ao golo até aos 90 minutos, porém o resultado manteve-se inalterado e seguiu-se o prolongamento, mas nem com mais meia hora de jogo os croatas e japoneses chegaram ao golo.

Depois de 120 minutos de jogo, a partida foi finalmente decidida nas grandes penalidades, onde a Croácia mostrou o porquê de ser vice-campeã mundial em 2018. Foi suprema e venceu nos penáltis, os nipónicos só conseguiram converter um.

O sonho japonês acabou, mas recebeu um longo aplauso dos adeptos no estádio. Já a Croácia vai prolongar a estadia no Qatar.