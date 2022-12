Duas adolescentes esfaqueadas por um homem na Alemanha

Na Alemanha, um homem esfaqueou duas meninas que se dirigiam para a escola.

O crime aconteceu na cidade de Illerkirchberg, e segundo o jornal alemão “Bild”, as adolescentes têm 13 e 14 anos e ficaram feridas com gravidade, tendo sido transportadas para o hospital. As vítimas estão internadas e as autoridades não divulgaram informações sobre o estado de saúde das jovens.

O agressor fugiu do local, mas, entretanto, foi localizado e detido pela polícia. Até ao momento não se sabe o que terá motivado o ataque nem se havia alguma relação com as vítimas.