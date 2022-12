Chuva e vento forte até ao fim de semana

O mês de dezembro chegou e com ele veio o mau tempo, segundo o Instituto Português do Mar e da Atmosfera vai continuar a chover em Portugal Continental até ao fim de semana, mas com maior intensidade na quarta e quinta-feira, acompanhada de vento forte e trovada.

O sul do país tem sido o mais fustigado pelo mau tempo, principalmente a cidade de Faro, com chuva persistente que causou inundações e prejuízos nos mais diversos setores, por isso mantém-se em alerta.

Relativamente aos arquipélagos, os Açores estão sob aviso devido à agitação marítima, com ondas que podem chegar aos 5 metros. Na Madeira a previsão aponta para chuva e vento forte durante a semana.