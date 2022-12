Sintra. Homem encontrado morto pendurado numa árvore com ferimentos de bala

A Polícia Judiciária (PJ) foi chamada a investigar a morte de um homem, de 69 anos, cujo corpo foi encontrado, no domingo à tarde, no quintal da casa onde vivia, na Serra de Casal de Cambra, em Sintra.

O homem estava pendurado numa árvore e tinha ferimentos de arma de fogo na cabeça, segundo o Correio da Manhã.

Familiares estranharam a ausência do homem e alertaram as autoridades, no local estiveram a PSP e os Bombeiros de Belas e, entretanto, foi chamada também a Polícia Judiciária.

O homem tinha uma pistola colada numa mão com fita adesiva, tendo sido encontrado ainda um saco com munições, de acordo com o mesmo jornal.