Faro. Registadas 30 ocorrências devido ao mau tempo

A Proteção Civil registou, esta segunda-feira, cerca de 30 ocorrências em Faro devido ao mau tempo, com a chuva intensa a provocar inundações na via pública, espaços comerciais e garagens.

Em declarações à agência Lusa, fonte do Centro Distrital de Operações de Socorro (CDOS) de Faro disse que a noite e a madrugada foram "relativamente calmas", mas a situação complicou-se de manhã, nomeadamente a partir das 7h00, quando começou a chover intensamente na cidade.

"Registámos cerca de 30 ocorrências e já foram mobilizados meios externos ao concelho de Faro", disse a mesma fonte. Para além dos meios do concelho, estão a ajudar a responder às ocorrências elementos dos bombeiros de Portimão, Lagos e Loulé.

A mesma fonte acrescentou que ainda não tinham sido reportados danos em habitações que obrigassem a realojar pessoas.

A Proteção Civil tinha emitido, a meio da tarde de domingo, um aviso à população com previsões de precipitação e vento no sul do país, com possibilidade de inundações em zonas urbanas, assim como cheias e deslizamentos de terras.

Recorde-se que os distritos de Faro e Beja estão hoje sob aviso laranja, emitido pelo Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA), por causa da precipitação até às 15h00. A partir dessa hora o aviso passa a amarelo, mantendo-se pelo menos até às 18h00.