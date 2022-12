Centro Hospitalar Universitário Lisboa Norte com "elevada afluência” no Serviço de Urgência Central

O Centro Hospitalar Universitário Lisboa Norte (CHULN) registou, este fim de semana, “uma elevada afluência” no Serviço de Urgência Central, contabilizando “cerca de 460 atendimentos” no sábado.

“Este número corresponde a mais 150 episódios de urgência em comparação com o mesmo dia da semana anterior, isto é, um acréscimo de 30%”, disse o CHULN, em comunicado enviado hoje às redações.

A adesão resulta “de uma maior procura por parte dos utentes da área de referência do CHULN” e “do funcionamento em rede do Serviço Nacional de Saúde, com o Hospital de Santa Maria a apoiar outras unidades na zona de Lisboa e Vale do Tejo”, que “ativaram o desvio de doentes por parte do Centro de Orientação de Doentes Urgentes (CODU), designadamente assegurando a resposta aos doentes da área de Loures”, diz ainda a mesma nota.

O CHULN “contribuiu para garantir a articulação da resposta entre hospitais do SNS”, que tido sido possível “com o total empenho e colaboração” dos profissionais de saúde, destaca o texto.

“Expressamos o nosso agradecimento público pela forma como têm procurado mitigar o impacto que a elevada procura sempre tem nos tempos de espera e no conforto dos utentes, assegurando cuidados de saúde de qualidade e com garantia de segurança”, conclui.