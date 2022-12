Taça da Liga dá vida ao futebol nacional

Por João Sena

Há mais futebol além do Mundial do Qatar. Em Portugal, joga-se a Taça da Liga, competição que surge esta temporada com um calendário estranho e pouco compreensível, com jornadas em semanas consecutivas, para depois parar um mês e voltar no final de janeiro para a realização da final four, em Leiria, entre 24 e 28 de janeiro de 2023.

De entre os grandes, o Benfica foi o primeiro a entrar em ação e vai discutir o apuramento para a fase seguinte em casa do Moreirense, dia 17 de dezembro. Os encarnados estão obrigados a ganhar, enquanto que a equipa de Moreira de Cónegos precisa apenas de um empate já que tem vantagem nos golos marcados. A equipa de Roger Schmidt ganhou as partidas frente ao Estrela da Amadora (3-2) e Penafiel (2-0), mas o Moreirense fez melhor com triunfos sobre o Penafiel (2-1) e Estrela da Amadora (4-2). A história não joga a favor do Benfica que, em 2016/17, perdeu com o Moreirense na final four realizada no Algarve.

O Sporting estreou-se na Taça da Liga em futebol com uma goleada (6-0) frente ao Farense. A equipa de Rúben Amorim iniciou de forma exemplar a defesa do troféu que conquistou nas duas últimas épocas. A Taça da Liga é o objetivo da época para o Sporting, que ocupa o quarto lugar no campeonato, a 12 pontos do líder Benfica, e já foi eliminado da Taça de Portugal. O Rio Ave também ganhou e poderá ser o grande opositor dos leões nesta competição.

O FC Porto entrou mal na Taça da Liga ao empatar (2-2) com o Mafra, no estádio do Dragão. Uma vez mais, os azuis e brancos entraram em falso na única competição que nunca venceram. O outro jogo do grupo entre o Chaves e o Vizela acabou empatado, pelo que está tudo em aberto para as quatro equipas.

O Braga também ganhou e encontra-se em boa posição para garantir o apuramento. O Boavista venceu o seu grupo e é a primeira equipa a garantir a presença nos quartos de final da Taça da Liga, que se disputam na semana que antecede o Natal.

O Benfica com sete vitórias é o recordista de triunfos na competição, mais três do que o Sporting. O Braga tem dois títulos, o Moreirense e o Vitória de Setúbal com um cada constam no historial da Taça da Liga.

Os 63 jogos da Taça de Liga 2022/23 vão ter o apoio do vídeo árbitro (VAR), algo inédito na história da competição, e que mostra a importância que a com petição tem vindo a ganhar no futebol nacional. Nas anteriores edições, o VAR estava disponível apenas na final four.