Agitação Marítima. Duas barras marítimas fechadas e três condicionadas

As barras marítimas de Esposende e do Portinho da Ericeira estão fechadas a toda a navegação, informou este domingo a Autoridade Marítima Nacional (AMN), e outras três estão condicionadas, devido à agitação do mar.

Na zona norte do país, segundo a informação no ‘site’ da AMN, está encerrada a barra marítima de Esposende e condicionadas as barras da Póvoa do Varzim, de Vila do Conde e da Figueira da Foz. Já no Centro está fechada a barra do Portinho da Ericeira.

As barras marítimas de Póvoa do Varzim e de Vila do Conde estão condicionadas a embarcações de calado superior a dois metros, que "devem praticar a barra apenas no período compreendido entre duas horas antes e até duas horas após a preia-mar". Por sua vez, a barragem da Figueira da Foz está condicionada a embarcações de comprimento inferior a 11 metros.

Todas as restantes 41 barras marítimas do país e ilhas estão abertas a toda a navegação. Sublinhe-se que vários distritos de Portugal Continental estiveram, no sábado e na madrugada de hoje em estado de alerta amarelo devido à agitação marítima.