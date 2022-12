Brasil perde com Camarões mas segura liderança do grupo

A seleção brasileira perdeu, esta sexta-feira, por 1-0 com os Camarões, na terceira jornada do grupo G do Mundial 2022. No entanto, segue para os oitavos como líder.

O marcador só foi inaugurado aos 90+1 com um golo do camaronês Vincent Aboubakar, ex-jogador do FC Porto.

O Brasil disputa o jogo de oitavos com a Coreia do Sul,na segunda-feira às 19h.