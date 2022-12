Suíça vence Sérvia e vai defrontar Portugal nos oitavos de final

A Suíça venceu, esta sexta-feira, a Sérvia por 3-2, na terceira e última jornada do Grupo G, tendo garantido o apuramento os oitavos de final do Mundial de futebol no Qatar.

O marcador foi inaugurado aos 20 minutos com um golo do suíço Xherdan Shaqiri. Minutos depois, aos 27’, a Sérvia empatava graças a Aleksandar Mitrovic.

Aos 35 minutos a seleção sérvia aumentou a vantagem com um golo de Dusan Vlahovic, que fez o 2-1. Quase em cima do apito para Intervalo, um golo de Breel Embolo igualou.

A Suíça, no entanto, conseguiu a reviravolta logo no início da segunda parte, Remo Freuler fez o 3-2 aos 48 minutos.

Este é o sexto apuramento da Suíça para os oitavos em 12 presenças em campeonatos do mundo.

A Suíça, segunda do grupo, é assim o adversário de Portugal no jogo dos oitavos de final, disputado na terça-feira às 19h.