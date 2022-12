Combustíveis voltam a descer na próxima semana

O preço dos combustíveis volta a descer na próxima semana e continua a tendência da descida nos valores, que se tem registado nas últimas semanas.

O gasóleo vai descer três cêntimos e está a baixar há sete semanas consecutivas. Já a gasolina vai baixar um cêntimo, estando o preço a baixar há um mês.

Esta nova descida vai fazer com que os preços voltem as valores praticados antes do início da guerra na Ucrânia.