Zona euro. Desemprego cai para 6,5%, mínimo histórico desde 2008

A taxa de desemprego na zona euro caiu para 6,5% no mês de outubro, o que compara com 7,3% no mesmo mês do ano passado, segundo dados divulgados esta quinta-feira pelo Eurostat. É um mínimo histórico desde 2008.

Já no conjunto da União Europeia (UE), a taxa de desemprego foi de 6% em outubro, ligeiramente abaixo dos 6,1% de setembro passado e dos 6,6% em outubro de 2021. Também aqui foi registado um valor mínimo recorde desde a série estatística que teve início em 2008.

No que diz respeito a Portugal, em outubro, a taxa de desemprego foi de 6,1%, o que compara com uma percentagem igual em setembro e 6,3% em outubro de 2021.