Sporting goleou Farense em Alvalade

O Sporting venceu o Farense por 6-0 em Alvalade, num jogo do grupo B para a Taça da Liga. Rúben Amorim não contou com alguns jogadores que estão no Mundial como Coates e Ugarte, mas mesmo assim o leão rugiu na 2ª circular .

O Sporting inaugurou o marcador logo ao minuto 21’ com golo de Paulinho e acabaram a primeira parte a vencer por 3 bolas a zero.

Na segunda parte a veia goleadora da equipa de Alvalade não abrandou e logo ao minuto 48’ Pedro Gonçalves marcou e regressou aos golos. O Sporting conseguiu mais três golos e fechou o placard com goleada sobre a equipa algarvia que não conseguiu nem um golo de honra num jogo completamente dominado pelos leões.