ADSE. Lista apoiada pela Frente Comum vence as eleições

A Lista B, apoiada pela Frente Comum, garantiu, esta quarta-feira, a eleição de 50% dos representantes dos beneficiários no Conselho Geral e de Supervisão (CGS) da ADSE, para o triénio 2023-2025.

As eleições que decorreram entre segunda e quarta-feira, e na qual concorreram sete listas, contaram com a participação de 37.875 votantes, o que representa mais do dobro dos votantes das eleições realizadas em 2017.

A votação na lista B, encabeçada por Henrique Vilallonga, demonstrou, segundo comunicado desta candidatura, “a confiança dos beneficiários no futuro deste subsitema de saúde e nos candidatos da Lista B, que assumiram, de forma clara e firme, o compromisso de continuar a defender, com grande determinação, os interesses e os direitos os trabalhadores e aposentados da Administração Pública beneficiários da ADSE”.

Recorde-se que a Lista B propunha uma redução dos descontos de 14 para 12 meses e de 3,5% para 1,5%.