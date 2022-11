Argentina vence Polónia mas ambas as seleções avançam para os oitavos

A Argentina venceu esta quarta-feira a Polónia por 2-0, na terceira jornada do grupo C do Mundial 2022.

O resultado permite a ambas as equipas seguirem para os oitavos de final da competição. Pelo caminho ficaram o México e a Arábia Saudita. Apesar da vitória sobre os sauditas, os mexicanos ficaram em terceiro do grupo e falharam o apuramento.

A argentina inaugurou o marcador com um golo de Alexis Mac Alister aos 46 minutos, e Julián Alvarez repetiu o feito aos 68, sem que a seleção polaca pusesse uma única bola na baliza da seleção das ‘pampas’. Mas, nem por isso a noite foi só de más notícias para a equipa de Robert Lewandowski, que apesar da derrota passa para a fase seguinte do Mundial.

No outro jogo do grupo, o México venceu a Arábia Saudita por 2-1, mas a vitória mexicana não foi suficiente para avançar.

Só na segunda parte é que o marcador foi inaugurado, com um golo de Henry Martín aos 47 minutos, cinco minutos depois Luís Chávez fez o 2-0. Resultado que só mudaria aos 90+5 quando o saudita Salem Al-Dawsari fez o 2-1.

Vamos às contas, os argentinos venceram o grupo com seis pontos, contra quatro da Polónia que também segue para os oitavos. O México também tinha quatro pontos, mas estava em desvantagem na diferença de golos. Por último, os sauditas somaram três, graças à sua surpreendente vitória sobre a Argentina.

Assim, a Argentina vai defrontar a Austrália num dos jogos dos oitavos, agendado para sábado às 19h e a seleção francesa, campeã mundial em título, vai medir forças com a Polónia, no domingo às 15h.

Os outros dois jogos já definidos são o Países Baixos-EUA (sábado às 15h) e o Inglaterra-Senegal (domingo às 19h).