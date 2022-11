Nuno Mendes fora do Mundial por lesão

Nuno Mendes está fora do campeonato do mundo devido a uma lesão, o lateral da seleção nacional saiu na primeira parte do jogo de Portugal contra o Uruguai, ao minuto 41’ com queixas na coxa esquerda e em lágrimas.

Recorde-se que Nuno Mendes já tinha ficado fora no primeiro jogo da seleção com o Gana e agora confirmou-se o pior cenário, o jogador do Paris Saint Germain (PSG) não vai jogar mais no Mundial do Qatar.

Fernando Santos não poderá chamar nenhum jogador para substituir Nuno Mendes uma vez que o campeonato do mundo já está a decorrer.