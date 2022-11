Adepto invade relvado com bandeira da Palestina

Um jogo do mundial voltou a ser invadido por um adepto com uma mensagem. Um homem entrou no relvado durante o Tunísia - França, depois de ter conseguido passar a barreira de segurança.

Seguindo o exemplo de Mario Ferri, que entrou em campo no Portugal - Uruguai, um homem entrou em campo, esta quarta-feira, os 68 minutos de jogo, com a camisola da Tunísia e uma bandeira da Palestina, fazendo piruetas sobre o relvado.

Passado pouco tempo, foi detido pelos seguranças e levado para fora de campo.

Esta é mais uma mensagem deixada durante um Mundial, muito polémico, organizado pelo país acusado de não respeitar os direitos humanos e no qual foram proibidas manifestações de apoio a determinadas causas sociais.