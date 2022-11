Morreu Jiang Zemin, ex-Presidente da China

O ex-Presidente da China, Jiang Zemin, morreu esta quarta-feira, vítima de leucemia, avançam a agência de notícias estatal chinesa Xinhua, citada por várias agências internacionais. Tinha 96 anos.

Zemin foi secretário-geral do Partido Comunista chinês entre 1989 e 2002 e, também, Presidente da República Popular da China de 1993 a 2003.

O seu trabalho fica conhecido por ter retirado a China do isolamento diplomático na era pós-Tiananmen e restabelecido as boas relações com os EUA.

Ainda na sua liderança, a China alcançou um crescimento económico considerável.