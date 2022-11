Clientes acusam Via Verde de alegado 'esquema' com identificadores

O Portal da Queixa tem recebido inúmeros relatos de consumidores insatisfeitos com a Via Verde, acusam a empresa de usar um alegado esquema que envolve os identificadores, onde pedem por email, aos clientes que efetuem a substituição do aparelho por falhas no funcionamento, mas os utilizadores garantem que os dispositivos funcionam sem problemas.

O Portal refere que as queixas contra a Via Verde aumentaram 50% só em novembro, comparando com outubro. A plataforma fez uma análise e concluiu que a razão para este aumento tem a ver com uma comunicação da empresa que está a ser enviada aos clientes, onde informa sobre o registo de falhas no identificador do aderente e pede a sua substituição.

Para os clientes, esta “é uma estratégia para o cliente aderir a uma nova modalidade de pagamento mensal ou anual sobre o equipamento”, há quem acuse a empresa de “agir de má fé”.