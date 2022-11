Inglaterra e EUA asseguram passagem aos oitavos

A Inglaterra venceu, esta terça-feira, o País de Gales por 3-0, no jogo da terceira e última jornada do Grupo B, tendo garantido o apuramento para os oitavos de final do Mundial de futebol no Qatar.

À mesma hora, no outro jogo do mesmo grupo, os Estados Unidos também asseguraram o apuramento, após vencerem o Irão por 1-0.

No jogo entre Inglaterra e o País de Gales foi preciso esperar até à segunda parte para inaugurar o marcador, graças a um golo de Marcus Rashford que fez o 1-0 aos 50 minutos.

Logo a seguir, Phil Foden fez o 2-0 e aos 86 minutos os ingleses voltaram a marcar, com um golo da autoria de Marcus Rashford, que bisou.

Já no outro jogo do grupo, entre os Estados Unidos e o Irão, o único golo do encontro foi marcado aos 38 minutos por Christian Pulisic.

Com as vitórias, Inglaterra vai para os oitavos em primeiro lugar do grupo, indo medir forças com o Senegal, sábado às 15h.

Os EUA têm encontro marcado com os Países Baixos, domingo às 19h.