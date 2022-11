Gomes Cravinho considera que Portugal está preparado para receber mais refugiados da Ucrânia

O secretário-geral da NATO, Jens Stoltenberg, disse que a Europa tem de estar preparada para receber mais refugiados ucranianos e João Gomes Cravinho, ministro dos Negócios Estrangeiros, garantiu que Portugal está preparado.

"Portugal já acolheu cerca de 53 mil refugiados ucranianos, estamos de braços abertos, esperemos que não seja necessário que mais ucranianos saiam do país, se assim for, Portugal continuará com a sua política de acolhimento.", afirmou Gomes Cravinho.

A guerra na Ucrânia, que dura há nove meses, fez milhões de refugiados. Em Portugal, houve uma onda de solidariedade para receber milhares de refugiados, para que assim pudessem fugir da guerra e refazer as suas vidas.