TAP. Sintac propõe aumentos de 5,5%

O Sindicato Nacional dos Trabalhadores da Aviação Civil (Sintac) propôs à TAP um aumento dos salários de 5,5% em 2023 e uma redução do corte salarial de 25% para 20%, anunciou a estrutura sindical. Ao mesmo tempo, prevê “um aumento no subsídio de alimentação de 5,20 euros em dinheiro e 8,32 euros em cartão refeição, por cada dia de trabalho”, e “cortes salariais sobre o valor que exceda os 1540 euros mensais (dois ordenados mínimos em 2023)”.

De acordo com o sindicato, esta proposta “fundamenta-se no atual cenário macroeconómico, com uma previsão de crescimento económico de 6,7% para 2022, em grande parte catapultado pelos resultados do turismo, no qual a aviação se enquadra”.

Adicionalmente, reflete a “fortíssima inflação sentida este ano, que terá sequência no próximo ano (prevendo-se uma inflação acima dos 5%) e apontando-se em 2022 para no mínimo 7,8%”, o que se traduz numa “real perda de rendimento salarial dos trabalhadores da TAP”.

O SINTAC foi uma das estruturas sindicais que convocou uma greve em 10 aeroportos nacionais concessionados pela Vinci Aeroportos entre os dias 19 e 21 de agosto.