Mundial: Senegal e Países Baixos nos oitavos de final

O Senegal venceu o Equador por 2-1 e segue para os oitavos de final.

A primeira parte do jogo foi dominada pela seleção africana e o primeiro golo chegou ao minuto 44’ resultado de uma grande penalidade a favor do Senegal e Ismaila Sarr não desperdiçou a oportunidade. Já na segunda parte o Equador mostrou que estava vivo e marcou ao minuto 67’ igualando o marcador com golo de Caicebo, mas três minutos depois Koulibaly apontou os 2-1 final e o Senegal acaba a fase de grupos com 6 pontos no grupo A e carrimbou a passagem para os oitavos de final.

Ao tão esperado grupo dos oitavos de final, juntou-se os Países Baixos, depois de vencer o Qatar por 2-0. Os holandeses chegaram ao 1-0 logo ao minuto 26’, com golo de Cody Gakpo, que tornou-se no primeiro jogador dos Países Baixos a marcar nos três primeiros jogos de um Mundial. Frenkie de Jong, fechou o marcador ao minuto 49’ e a Holanda avança para os oitavos em primeiro lugar do grupo A com 7 pontos.