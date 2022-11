Pontinha. Diretora e funcionárias de creche acusadas de maus-tratos infantis

A diretora e algumas funcionárias da creche e jardim de infância "O Ruca", na Pontinha, no concelho de Odivelas, estão a ser acusadas de maus-tratos por parte de uma ex-funcionária do estabelecimento.

De acordo com o Comando Metropolitano de Lisboa da Polícia de Segurança Pública (PSP), foi apresentada uma denúncia anónima por "relatos de maus tratos".

Em declarações à TVI/CNN Portugal, a ex-funcionária relatou que a diretora da creche terá dito a uma criança com menos de cinco anos "come ou rebento-te agora. Come, vou partir-te a boca".

A denunciante lembrou ainda um momento em que uma criança "de três ou quatro anos não quis comer" e que, por isso, as funcionárias misturaram a sopa com a comida, obrigando a criança a permanecer na mesa.

"O menino comeu e dormiu em cima da comida. Estava debruçado em cima da mesa, a dormir em cima do prato", explicou.

Numa outra ocasião, em que uma criança também não quis comer, o castigo foi ficar dentro de uma casa de banho às escuras: "Tirou-o da mesa, meteu–o na casa de banho. O miúdo fez xixi e ainda teve de levar porque fez xixi nas cuecas".

Uma outra criança terá sido obrigada a dormir na casa de banho porque "acorda muitas vezes e acorda os colegas" e um menino que mordeu um colega "levou três chapadas na boca".

A ex-funcionária denunciou ainda várias agressões verbais de caráter racista: "Com os africanos é preta, preta burra. E se [a criança] chamar a mãe, [dizem-lhe que] a mãe está em cima de um preto", afirmou.

O infantário, a funcionar há cerca de 20 anos, conta com duas educadores e duas auxiliares para cerca de 30 crianças, com idades compreendidas entre os 12 meses e os cinco anos.