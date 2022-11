Garcia de Orta anuncia reforço da equipa de urgências

O Hospital Garcia de Orta, em Almada, tem registado uma grande afluência nas últimas semanas, o que levou à sobrelotação dos Serviços de Urgência Geral do Hospital (SUG), mas ainda assim o Garcia de Orta garante que tem conseguido dar reposta aos utentes.

O Hospital comunicou esta sexta-feira que vai reforçar as equipas médicas das urgências gerais de modo a que o serviço esteja operacional em dezembro. Esta informação surge depois da reunião realizada hoje com o Conselho de Administração e os chefes de equipa do SUG, depois destes terem apresentado a demissão por não estarem de acordo com a escala de dezembro.

A Administração do Hospital garante que a escala de próximo mês do SUG “ainda não havia sido validada”, pelo que “ainda estão a ser tomadas medidas que possam garantir a operacionalidade da respetiva escala e consequente reforço da equipa”.

Nessa mesma reunião os chefes de equipa apresentaram “um conjunto de medidas, com vista à melhoria de funcionamento, que foram acolhidas”, salientou o Conselho de Administração.