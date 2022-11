Setúbal. Jovem morre esfaqueado ao tentar impedir alegado rapto de amigo

Um jovem de 20 anos morreu, na noite de domingo, ao ser esfaqueado, quando tentava defender um amigo, em Setúbal.

De acordo com a CNN Portugal, a vítima encontrava-se num parque de estacionamento, na zona industrial de Setúbal, a conviver com amigos. Entretanto, um carro, com vários suspeitos do homicídio, apareceu.

Suspeita-se que tenha havido uma troca de agressões entre grupos rivais, com um dos suspeitos do assassinato a tentar raptar o amigo da vítima, colocando-o no carro. O jovem tentou impedir o alegado rapto e acabou sendo esfaqueado no abdómen.

A vítima acabou por ser socorrida, mas não resistiu aos ferimentos e morreu a caminho do hospital.

A estação de televisão avança que o amigo da vítima acabou mesmo por ser levado pelos suspeitos, que já foram identificados, e foi localizado pouco depois pela Polícia de Segurança Pública (PSP).

O caso está agora sob alçada da Polícia Judiciária (PJ), que procura os suspeitos, ainda em fuga.