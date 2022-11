O meu regime é melhor do que o teu

O Campeonato do Mundo não é a competição entre quem tem o melhor regime, a cultura mais tolerante ou a democracia mais perfeita. É uma competição desportiva disputada dentro das quatro linhas, em que durante 90 minutos uma equipa tenta jogar melhor e marcar mais golos do que o adversário.

Este Campeonato do Mundo do Qatar tem sido marcado por situações que nada têm que ver com o futebol. Logo no segundo desafio da prova, entre a Inglaterra e o Irão, os jogadores ingleses colocaram o joelho no chão, um gesto contra o racismo que evoca a morte de George Floyd às mãos de um polícia.

Depois, foi a vez de os alemães, antes do jogo contra o Japão, colocarem a mão a tapar a boca, o que, veio depois a saber-se, era um protesto contra o facto de a FIFA não lhes ter permitido usar braçadeiras a apoiar o movimento LGBT. O que motivou logo uma reação interessante dos qataris, que no jogo entre a Espanha e a Alemanha foram para as bancadas com grandes cartazes com a cara de Mezut Özil, o jogador alemão de origem turca que abandonou a seleção germânica queixando-se de discriminação e racismo.

E agora há uma nova controvérsia, desta vez entre os Estados Unidos e o Irão, porque a conta de instagram da seleção americana publicou uma imagem da bandeira do Irão sem o símbolo central - uma profissão de fé em Alá - para “mostrar solidariedade para com as mulheres do Irão”.

Estas picardias são excelentes para alimentar os noticiários e as redes sociais, e se calhar até fazem parte dos chamados mind games que alguns gostam de alimentar fora das quatro linhas.

Mas às vezes o feitiço pode virar-se contra o feiticeiro. O caso dos alemães, que de resto também não têm um cadastro impecável em termos de direitos humanos (como muitos outros países, claro), é paradigmático.

Já vimos vários países a tentarem exportar o seu modelo para outras latitudes, com resultados desastrosos. Só nos faltava agora os jogadores virem dar lições e fazer comícios para os relvados.