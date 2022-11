Havai: maior vulcão do mundo entra em erupção

O vulcão Mauna Loa, no Havai, entrou em erupção no passado domingo, de acordo com o Serviço Geológico dos Estados Unidos (USGS).

No comunicado emitido pelo USGS, a erupção teve início na caldeira do cume do vulcão, e neste momento a lava não é uma ameaça para a população, mas foi emitido um alerta.

"Baseando-nos em episódios passados, as primeiras fases de uma erupção do Mauna Loa podem ser muito dinâmicas e a localização e a avanço dos fluxos de lava podem mudar muito rapidamente", pode ler-se no aviso.

O Mauna Loa é atualmente o maior vulcão em atividade no mundo e a sua última grande erupção foi em 1984, apesar de entrar em erupção de sete em sete anos, segundo os registos geológicos.