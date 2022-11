Apoiantes de Bolsonaro insultam cantor Gilberto Gil no Qatar

O cantor brasileiro Gilberto Gil agradeceu no Instagram o apoio dos fãs, que recebeu depois de ter sido vítima de insultos de adeptos brasileiros apoiantes de Jair Bolsonaro no Qatar.

O cantor e a mulher, segundo a imprensa brasileira, foram alvo de insultos quando caminhavam para ver o jogo entre o Brasil e a Sérvia no Mundial 2022.

"Obrigado a todos pela corrente de solidariedade, aos amigos que ligaram e se manifestaram nas redes sociais”, afirmou o cantor, sublinhando que não torce apenas pela seleção do seu país, mas também “por um Brasil sem ódio”. escreveu o cantor nas rede social Instagram.



"Os nossos agradecimentos, meus e da Flora [a mulher], enfim por esta solidariedade diante dessa agressão, desta coisa estúpida", acrescentou.

O incidente dos insultos foi denunciado nas redes sociais por André Janones, deputado federal que nas últimas eleições integrou o governo de transição do então eleito presidente Lula da Silva.

"Vamos, Bolsonaro. Vamos, Lei Rouanet", dizem alguns adeptos, enquanto Gilberto Gil se dirigia para as bancadas no estádio. “Vem, vem. Você ajudou o Brasil pra c... Vamos lá. Vai lá. Valeu, Lei Rouanet. Obrigado, filho da p...", ouve-se ainda.