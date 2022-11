Cartaxo. Carro em contramão na A1 faz um morto e dois feridos

Uma mulher que conduzia em contramão, no domingo, na autoestrada A1, na zona do Cartaxo, morreu na sequência de um acidente, do qual resultaram também dois feridos, que seguiam num outro carro.

O acidente, cujo alerta foi dado às 22h18, ocorreu no sentido Sul-Norte, obrigando ao desvio do trânsito para o nó de Aveiras, adiantou a GNR.

A condutora, de 58 anos, seguia sozinha na viatura, segundo os militares.

No local, estiveram vários meios de socorro dos distritos de Lisboa e de Santarém.