Oito distritos sob aviso amarelo em Portugal Continental

Oito distritos de Portugal Continental estão sob aviso amarelo devido à agitação marítima forte, de acordo com o Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA).

Os distritos com aviso são: Porto, Setúbal, Viana do Castelo, Lisboa, Leiria, Aveiro, Coimbra e Braga devido à previsão de ondas de noroeste com 4 a 5 metros. Este alerta é até ás 6h desta terça-feira.

A forte agitação marítima levou ao encerramento das barras de Esposende, Póvoa de Varzim, Vila do Conde, Caminha e Vila Praia de Âncora, de acordo com a Autoridade Marítima Nacional.

As barra de Viana do Castelo, Aveiro e Figueira da Foz estão condicionadas.

As previsões do IPMA para esta segunda-feira indicam céu pouco nublado e aguaceiros fracos nas regiões Norte e Centro do país, sendo mais frequente no Minho. Na Serra da Estrela há possibilidade de queda de neve até ao meio da manhã.