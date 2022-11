Santos Silva elogia Qatar e lembra apoio do país a Portugal

O presidente da Assembleia da República aterrou, esta segunda-feira de manhã, no Qatar, onde vai assistir ao jogo de Portugal contra o Uruguai, às 19h.

À chegada ao país anfitrião do Mundial fez questão de realçar a importância dos direitos humanos e sublinhou os aspetos positivos do Qatar

"O anterior embaixador morreu no posto e não esquecemos como as autoridades locais foram inexcedíveis no apoio", disse Augusto Santos Silva, lembrando a morte de Ricardo Pracana, vítima de ataque cardíaco, em abril de 2020.

"Também não esquecemos que quando foi preciso retirar do Afeganistão dezenas de afegãos que colaboraram com as autoridades portuguesas o fizemos com a ajuda terrestre do Paquistão e aéreo do Qatar. E também de sublinhar o posicionamento claro do Qatar na condenação da guerra da Ucrânia", afirmou.

"Não há qualquer problema no relacionamento entre Portugal e o Qatar, um dos países onde temos um embaixador permanente e com quem mantemos um relacionamento diplomático intenso", acrescentou.